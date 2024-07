Plus Wittgert

Kind trifft Hund: Für den Umgang mit den Vierbeinern sensibilisiert

i Unter den Tennisbällen sind Leckerchen versteckt. Das hat Jesper zur Freude der Kinder schnell herausgefunden. Foto: Camilla Härtewig

„Was kann für einen Hund gefährlich oder giftig sein?“, fragt Kurt Schneider vom Verein „Kind trifft Hund“ die Mädchen und Jungen der 2 a, die sich an diesem regnerischen Morgen in der Turnhalle der Haiderbachschule in Wittgert versammelt haben. „Schokolade, Trauben und Knochen“, schallt ihm die richtige Antwort entgegen. Die Kinder haben heute Unterricht der etwas anderen Art.