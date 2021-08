In Handschellen wurden zwei Mitzwanziger in den Saal 105 des Landgerichtes Koblenz geführt. Sie sollen sich in der Zeit von Juni 2019 bis September 2020 mindestens zehnmal in den Besitz von jeweils fünf Kilogramm Marihuana sowie einmal 70 Gramm Kokain gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten im Alter von 26 Jahren arbeitsteiligen und gewinnbringenden Handel mit größeren Mengen Marihuana zur Last. Tatort war der Obere Westerwald.