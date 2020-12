Höhr-Grenzhausen

Die Corona-Krise hat alles auf den Kopf gestellt. So sind in diesem Jahr keine großen Veranstaltungen, zu denen auch Keramikmärkte gehören, erlaubt. Dadurch sind viele Töpfer in existenzielle Not geraten. Mit dem Indoor-Keramikmarkt hat das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen den Westerwälder Keramikern eine Möglichkeit zum Verkauf eingeräumt.