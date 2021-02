Keine reine Briefwahl: CDU spricht von Skandal

Die Entscheidung des Landeswahlleiters Marcel Hürter, die Landtagswahl am 14. März auch per Urnenwahl durchzuführen, stößt bei der Westerwälder CDU auf großes Unverständnis. Bei einer Videokonferenz der Christdemokraten am Mittwochabend war von einem Skandal und einem „unverantwortlichen Poker mit der Gesundheit der Bürger“ die Rede. Die örtlichen Wahlleiter sehen sich nun überdies mit massiven organisatorischen Problemen konfrontiert, denn viele Wahlhelfer haben ihre Mitwirkung aus Angst vor einer Corona-Infektion bereits abgesagt. Nicht zuletzt sind die üblichen Wahllokale in einigen Dörfern zu klein, um dort das notwendige Hygiene- und Abstandskonzept umsetzen zu können.