Keine konkreten Befunde: Todesursache von Braunbär Purzel wird ungeklärt bleiben

Die Todesursache des Braunbären Purzel, der Ende Juli August tot in seinem Gehege im Gackenbacher Tierpark gefunden wurde, bleibt ungeklärt. Weder das Landesuntersuchungsamt Koblenz noch das Senckenberg-Institut in Frankfurt konnten nach Aussagen der Tierparkbetreiber Peter Opitz und Elke Krumm einen konkreten Befund mitteilen. Das Kreisveterinäramt, das von Anfang an in den Fall eingebunden war, nahm zudem Rücksprache mit dem Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und teilt auf Anfrage mit, dass aufgrund der vorgefundenen Veränderungen am toten Bären eine bakterielle Infektion als mögliche Todesursache nicht ausgeschlossen werden könne. Doch an Spekulationen wollen sich die Tierparkbetreiber indes nicht beteiligen.