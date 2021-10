Nachdem die Gemeinde Heiligenroth einen zumindest vorläufigen Baustopp für zwei geplante Supermärkte in Montabaur erreicht hat, konkretisiert Ortsbürgermeister Helmut Burkey seine Kritik an der Politik des Montabaurer Stadtrats. Demnach wirft er dem Gremium keinen Wortbruch vor, wie in unserer Zeitung am Samstag fälschlicherweise berichtet.