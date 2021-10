Keiner will sie haben, aber so gut wie jeder hat sie: Vorurteile. Wohl kaum jemand ist frei davon. Mit ihrer Hilfe lässt sich unser Alltag so schön einteilen. Offenbar benötigen wir solche Schubladen im Kopf – Schublade auf, Meinung rein, Schublade zu. Aber wozu? Und ab wann werden sie schädlich?