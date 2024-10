Plus Montabaur

Kaufen, plaudern und genießen beim Oktobermarkt: Entspannter Bummel durch Montabaur

Von Hans-Peter Metternich

i Kaufen, plaudern und genießen bei Oktobermarkt Foto: Hans-Peter Metternich

Beim Oktobermarkt in Montabaur am Sonntag haben Hunderte von Gästen trotz tristen Herbstwetters und zeitweisen Regens, aber bei milden Temperaturen den Weg in die Kreisstadt gefunden, um durch die Marktmeile mit 90 Ständlern in der Innenstadt zu flanieren, Bekannte und Freunde zu treffen oder im Angebot der Geschäfte zu stöbern, die an diesem Tag in der Innenstadt, im Fashion-Outlet und in der Kesselwiese ihre Pforten geöffnet hatten.