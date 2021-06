Katerstimmung in Heiligenroth: Eine Kirmes und ihre kostspieligen Folgen

Die Corona-Pandemie hat auch die hiesige Region seit mehr als einem Jahr fest im Griff und lässt beispielsweise Kirmesfeste im Westerwald nicht wie gewohnt zu. Nichtsdestotrotz lassen es sich viele Wäller nicht nehmen, ihr Kirchweihfest angesichts sinkender Inzidenzen und steigender Impfzahlen zu feiern, wenn auch in kleinerem Rahmen. Dass das nicht immer mit den weiterhin geltenden Corona-Regelungen einhergeht, musste am vergangenen Wochenende die Kirmesgesellschaft in Heiligenroth feststellen – der nun in Teilen saftige Bußgelder drohen. Doch die Jugendlichen wollen in diesem Zusammenhang auch einiges öffentlich klarstellen.