In Gefahrensituationen ist die Information und Warnung der Bevölkerung eine der grundlegenden Aufgaben des Katastrophenschutzes. Dazu gehört nach Meinung von Experten zum Beispiel ein einsatzbereites und funktionierendes Sirenensystem. Wie wichtig so etwas ist, hat sich zuletzt bei der Flutkatastrophe an der Ahr gezeigt.