Montabaur/Beirut

Nach der Katastrophe im Hafen von Beirut, in dem vor gut zehn Tagen eine Schiffsladung mit Ammoniumnitrat in einer Lagerhalle explodiert ist, schaut die Welt entsetzt in Richtung Libanon. Jetzt ist internationale Hilfe gefordert. Und so ist auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Darunter Marc Winzen vom THW Montabaur. Die WZ sprach mit dem Helfer in der Not über seinen Einsatz in Beirut.