Glimpflich endete am Samstagmorgen der Alleinunfall eines Lkw auf der A 3 am Elzer Berg. Gegen 7.50 Uhr war der Fahrer eines mit Kartoffeln beladenen Lkws in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Wenige Hundert Meter nach der Anschlussstelle Diez/Nentershausen soll der Lkw nach Angaben des 50-jährigen Fahrers von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden sein, wie die Autobahnpolizei erklärte.