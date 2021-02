Karneval in Höhr-Grenzhausen: Aktion Bäume statt Bonbons ist angelaufen

Wie aus Bonbons Bäume werden, dieses Wunder wollen Karnevalisten der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen vollbringen und rufen zur Spenden- und Pflanzaktion „Bäume statt Bonbons 2021“ auf. Startschuss war am Fastnachtssonntag, an dem traditionell der Fastnachtszug in Höhr-Grenzhausen gestartet wäre. Initiator ist das designierte Prinzenpaar, dass aber wegen Corona erst im nächsten November proklamiert werden kann und deshalb noch nicht namentlich auftreten möchte. Vertreten werden sie derweil von Thorsten Hartmann, dem Vorsitzenden des Komitees Fastnachtszug Höhr-Grenzhausen.