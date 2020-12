Hof/Nisterau

Pfarrer Karl Jacobi hat am 1. März den Pfarramtsbezirk Hof und Nisterau der knapp 6000 Mitglieder zählenden Kirchengemeinde Bad Marienberg übernommen. „Ich freue mich darauf, in der Gemeinde vorhandene Traditionen aufzunehmen und modern zu prägen“, sagt er. Viel neuere Musik in der Verkündigung, mediengestützte Präsentationen mit Flipchart und Beamer und zielgruppenorientierte Gottesdienste für Jüngere, Ältere, Jugend oder Familien wünscht sich der 57-jährige Pfarrer. Noch muss Karl Jacobi natürlich viele dieser Pläne vertagen, bis die Einschränkungen der Corona-Pandemie vorbei sind.