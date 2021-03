Karfreitag und Ostern im Westerwald: So feiern Evangelische Kirchengemeinden unter Corona-Bedingungen

Das zweite Jahr in Folge stehen die Evangelischen Kirchengemeinden im Westerwald vor der schwierigen Aufgabe das größte Fest der Christenheit – die Auferstehung Jesu Christi – unter Corona-Bedingungen feiern zu müssen. Viele der ersehnten Präsenzgottesdienste der Kirchengemeinden sollen unter Rücksicht auf die Pandemie-Entwicklung nun doch kurzfristig unterbleiben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kirchengemeinden Liebenscheid, Rabenscheid und Neukirch

„Auch wenn diese Entscheidung uns, den Kirchenvorständen, nicht leichtfällt, haben wir sie doch zum Schutz für unsere Nächsten und uns getroffen“, sagt Eckhard Schmitt, Pfarrer der Kirchengemeinden Liebenscheid, Rabenscheid und Neukirch. In den drei Gemeinden im hohen Westerwald sind daher je ein Videogottesdienst für Karfreitag und Ostern auf der Internetseite www.diekirche.info zu sehen.

Zusätzlich laden die Gemeinden zu zwei Gottesdiensten per Zoom ein, die über das Internet per Handy, Tablet, Laptop oder PC mitgefeiert werden können: Zum einen am Ostersonntag um 6 Uhr ein Osternachtsgottesdienst (eine Kerze, ein Stück Brot und Trauben oder Traubensaft bereithalten) und ein erzählender Ostergottesdienst am Ostersonntag um 18 Uhr. Die Zugangsdaten werden auch auf www.diekirche.info veröffentlicht.

Kirchengemeinde Kirburg

Auch in Kirburg will die Kirchengemeinde aufgrund des Infektionsgeschehens auf die Gottesdienste am Gründonnerstag und Ostermontag verzichten. Am Karfreitag und Ostersonntag, jeweils um 10 Uhr, wolle man sich dennoch zum Gottesdienst in der evangelischen Kirche einfinden, sagt Pfarrer Rüdiger Stein.

„Die Gottesdienste sind zu verstehen als ein Zeichen der Hoffnung in einer sehr angespannten Lage durch die Corona-Pandemie. Wir versammeln uns auch zu diesen präsentischen Gottesdiensten für all diejenigen, die nicht kommen können oder wollen und schließen sie mit ein in unsere Gebete“.

Außerdem bietet die Gemeinde einen drei Kilometer langen Osterweg mit fünf Stationen an, der am Ostersonntag ab 11:30 Uhr gegangen werden kann. Start ist am Seniorenzentrum Hildegardis. Anmeldung bitte bis 1. April unter Telefon 02661/5407 oder per E-Mail an die Adresse kirchen gemeinde.kirburg@ekhn.de.

Kirchengemeinde Emmerichenhain

In Emmerichenhain werden keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Stattdessen wird jeweils ein Audio-Gottesdienst am Karfreitag und Ostersonntag auf der Internetseite der Kirchengemeinde (ek-emmerichenhain.ekhn.de) eingestellt oder auf CD vorbeigebracht, die im Gemeindebüro bestellt werden kann.

Zusätzlich wird jedes Gemeindeglied einen Ostergruß in Form einer Andacht und einer Überraschung im Gewand eines Pausenbrotbeutels in seinem Briefkasten finden, kündigt Pfarrerin Elsenbast an.

Kirchengemeinde Rennerod

In Rennerod sind an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern keine Präsenzgottesdienste geplant.

Kirchengemeinde Westerburg

Die Kirchengemeinde Westerburg setzt auf ein Angebot aus digitalen und Präsenzveranstaltungen. Präsenz-Gottesdienste in der Schlosskirche sind: am Gründonnerstag um 20 Uhr, am Karfreitag um 10 Uhr, am Ostersonntag um 10 Uhr sowie am Ostermontag zusammen mit den Geschwistern aus der katholischen Gemeinde um 10 Uhr.

Zudem werden zwei Gottesdienste aus der Schlosskirche in der Osterzeit digital über die Homepage ( www.gemwilwest.de) angeboten: am 2. April (Karfreitag) und am 4. April (Ostersonntag). Am Ostersonntag werden dort außerdem zwei digitale Konzerte veröffentlicht, die live in der Schlosskirche aufgenommen werden: Die Zuschauer können die mitreißenden Songs der Band „Murphy’s Law“ genießen und den wunderschönen Liedern von Mathias Donath (Solo Piano) lauschen.

Ein besonderer Höhepunkt in den digitalen Veröffentlichungen ist das Osterspiel der Kinder aus der evangelischen Kita, kündigt Pfarrer Eckhard Brandt an. „Sie haben die biblische Ostergeschichte eindrucksvoll nachgespielt und in Szene gesetzt. Die Aufnahme der Ostergeschichte kann ebenfalls über die Homepage der Gemeinde angeschaut werden.“

Kirchengemeinde Rückeroth

In Rückeroth läuft eine Osterschnitzeljagd „Ostern to go“ unter freiem Himmel, die noch bis einschließlich 3. April abgelaufen werden kann. Start ist an der evangelischen Kirche in Rückeroth. Laufzettel liegen aus, ein Kugelschreiber muss mitgebracht werden. Dauer der Schnitzeljagd ist rund eine halbe Stunde.

Kirchengemeinde Wirges

In Wirges werden zwei Andachten zu Gründonnerstag und Ostern auf der Internetseite kirche-wirges.de abrufbar sein, teilt Pfarrer Markus Fehlhaber mit.

Kirchengemeinde Wallmerod

Auch in Wallmerod verzichtet man kurzfristig auf Präsenz-Gottesdienste. Pfarrerin Felizitas Muntanjohl wird aber eine digitale Andacht zum Karfreitag auf der Seite evan gelisch-wallmerod.ekhn.de anbieten.

Kirchengemeinde Selters

Auch Pfarrerin Swenja Müller hat in Selters die Präsenz-Gottesdienste abgesagt. Sie hält Ostertüten für Erwachsene mit einem Gottesdienstheft, das Gottesdienste für Karfreitag und Ostern, eine Osterkerze und eine kleine Osterüberraschung enthält, bereit. Sowie Ostertüten für die Kinder mit einer Ostergeschichte, etwas zum Basteln und einer Überraschung.

Die Tüten werden teilweise zu den Gemeindegliedern gebracht und es werden auch welche an der Kirche zu finden sein. Die evangelische Kirche in Selters ist zudem sowohl Karfreitag zur Sterbestunde Jesu (15 bis 16 Uhr) und Ostersonntag (10 bis 12 Uhr) für ein stilles Gebet oder eine Andacht geöffnet.

Kirchengemeinde Unnau

In Unnau will man den Karfreitag im ganz wörtlichen Sinn miteinander begehen. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr an der evangelischen Kirche und endet in der Waldkirche am kleinen Wolfstein. „Unterwegs wollen wir an mehreren Stationen innehalten, um auf Texte aus der Passionsgeschichte zu hören, Augenblicke der Stille und des Gebets zu erleben, um dann schweigend dem Kreuz zu folgen“, sagt Pfarrer Christof Schmidt.

„Zu einer abschließenden Andacht sammeln wir uns in der Waldkirche.“ Am Ostersonntag beginnt die Gemeinde den Ostertag schon sehr früh. „Um 5 Uhr wird die Osterkerze am Osterfeuer am Kirmesplatz entzündet und der Gottesdienst im Licht des Feuers gefeiert“, erläutert Schmidt.

Bei beiden Open-Air-Veranstaltungen sollen eine vorgeschriebene Maske und eine kleine Karte mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer mitgebracht werden, um die Nachverfolgbarkeit aller Teilnehmenden zu gewährleisten. Zudem bietet die Kirchengemeinde einen Online-Gottesdienst auf ihrem YouTube-Kanal an.

Willkommensgemeinde Freirachdorf-Roßbach

In der Willkommensgemeinde Freirachdorf-Roßbach sind zwei Oster-Gottesdienste geplant: Karfreitag um 15 Uhr in Freirachdorf mit Pfarrerin Elisabeth Huhn und Ostermontag um 10.30 Uhr in Roßbach mit Dekan Dr. Axel Wengenroth.

Kirchengemeinden Neunkirchen und Hüblingen

In Neunkirchen soll am Gründonnerstag, um 19 Uhr, Gottesdienst in der Johanneskirche stattfinden. An Karfreitag ist um 15 Uhr Gottesdienst. Am Ostersonntag ist um 5.30 Uhr Auferstehungsgottesdienst geplant, berichtet Pfarrerin Anja Jacobi. Dann ist noch mal Gottesdienst um 10 Uhr. Am Ostermontag um 11 Uhr will die Gemeinde in der Matthäuskapelle in Hüblingen zusammenkommen.

Kirchengemeinde Neuhäusel

In Neuhäusel gibt es am Gründonnerstag um 19.30 Uhr einen Wohnzimmergottesdienst mit Abendmahl, an dem per Zoom oder als Lesegottesdienst teilgenommen werden kann. Abendmahlstüten mit Brot, Saft und allem, was sonst gebraucht wird gibt es vorher zum Abholen bei der Kirchengemeinde.

Am Karfreitag ist um 10 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof in Neuhäusel und um 11 Uhr auf dem Friedhof in Eitelborn. Am Ostersonntag kann man zwischen 6 und 7 Uhr ein Osterlicht in der dunklen Erlöserkirche abholen, kündigt Pfarrerin Lisa Tumma an. Von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr ist dann dort ein Stationen-Gottesdienst und Musik.

Kirchengemeinden Dreifelden, Wölferlingen, Steinen

Gründonnerstag um 19 Uhr ist in Dreifelden Gottesdienst. Am Karfreitag in Steinen um 10 Uhr, um 15 Uhr in Wölferlingen und um 18 Uhr in Dreifelden, teilt Pfarrer Oliver Sigle mit. Die Kirchengemeinde plant zudem ein Osterfeuer in der Osternacht um 6 Uhr auf der Wiese hinter der Kirche in Steinen. Um 9.30 Uhr ist dann wieder Gottesdienst in Wölferlingen und um 11 Uhr in Dreifelden. Am Ostermontag feiert Sigle Gottesdienst um 10 Uhr in Hartenfels.

Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen

In Höhr-Grenzhausen gibt es Karsamstag bis Ostermontag von 16 bis 18 Uhr einen Oster-Stationenweg für kleine und große Leute. In und um die Kirche kann man die Geschichte von Jesus nach Hause mitnehmen – zum Erleben, zum Basteln und sogar zum Backen. Am Gründonnerstag, um 19 Uhr findet unter dem Motto „Was mir heilig ist“ ein Gottesdienst mit Abendmahl per Zoom statt.

Den Zugang gibt es bei Pfarrerin Monika Christ, per E-Mail an monika.christ3@ekhn.de oder Telefon 02624/7204. Karfreitag ist von 10 bis 12 Uhr die evangelische Kirche geöffnet. Am Ostersonntag kommt die Gemeinde früh um 6 Uhr am Osterfeuer zum Gottesdienst vor der Kirche zusammen. Ab 10 Uhr werden dann Osterlichter zu Gemeindegliedern nach Hause gebracht.

Kirchengemeinde Montabaur

In Montabaur findet am Gründonnerstag um 18 Uhr im Garten der Pauluskirche eine Andacht statt. Am Karfreitag ist um 11 Uhr Gottesdienst in der Pauluskirche und um 15 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu im Pauluskirchen-Garten. Am Ostersonntag ist dort um 6 Uhr Frühgottesdienst.

Um 11 Uhr und am Ostermontag um 11 Uhr finden Gottesdienste in der Pauluskirche statt. Die Lutherkirche ist an Karfreitag und Ostersonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Hier gibt es mehrere selbsterklärende Stationen mit geistlichen Impulsen. Für die Kinder zeigt die Kirchengemeinde zwei Puppendialoge von Pfarrer Maurice Meschonat per Video, in denen aus der Vogelperspektive auf Ostern geblickt wird. Das Video „Osterhase oder Ostervogel“ wird ab Ostersonntag und das Video „Bauchweh vor Ostern“ ab 11. April auf der Internetseite www.evki-montabaur.de zu sehen sein.

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen der Kirchengemeinden in Präsenz werden nach den aktuellen Hygienebestimmungen stattfinden. Dazu gehören das Tragen eines Mund- und Nase-Schutzes in Form einer geeigneten Maske, Desinfektion der Hände und Abstandsgebot. Die Organisatoren raten dringen, sich vorab bei den Kirchengemeinden zu erkundigen, ob und welche Anmeldemodalitäten gefordert werden.

Das Evangelische Dekanat Westerwald ergänzt die österlichen Feiern um zwei Online-Ostergottesdienste, die ab Ostersamstag auf evangelischimwest erwald.de abrufbar sind. Einer mit Mitwirkenden aus Montabaur, Neuhäusel, Wirges, Höhr-Grenzhausen und der evangelischen Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert; der andere aus Hachenburg, Altstadt, Kroppach und Alpenrod. Zudem laden Pfarrerin Anja Jacobi, Pfarrer Wolfgang Weik und Dekanatskantor Jens Schawaller gemeinsam mit der Cappella Taboris zu einer digitalen musikalischen Andacht ein, die an Karfreitag ab 10 Uhr gezeigt wird.

Hintergrund: Die Entscheidung über Präsenzgottesdienste zu Karfreitag und Ostern können die einzelnen Kirchengemeinden abhängig von der Corona-Lage treffen. Die Entscheidungen würden „unter Berücksichtigung der pandemischen Situation vor Ort – insbesondere der Inzidenzwerte – verantwortungsvoll getroffen“, teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 25. März in Hannover mit. In allen Präsenzgottesdiensten gälten strenge Hygiene und Schutzkonzepte, „die auch der veränderten Situation durch die besonders aggressive Virusmutation Rechnung tragen werden“.

Darüber habe bei allen leitenden Geistlichen der 20 Landeskirchen innerhalb der EKD ein großes Einvernehmen bestanden. „Da, wo es mit Blick auf die Inzidenz und die Situation vor Ort verantwortbar ist, wird es neben digitalen Angeboten auch Präsenzgottesdienste geben“, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die Bundesregierung die aktualisierten Beschlüsse ihrer Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder veröffentlicht, in dem der ursprünglich vorgesehene Passus zur Osterruhe fehlt.

Auch die Bitte an die Kirchen, Gottesdienste nur virtuell durchzuführen, ist in dem Beschluss nicht mehr enthalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am 24. März erklärt, die Verordnungen zur Umsetzung der Osterruhe von Gründonnerstag bis Ostermontag zu stoppen.