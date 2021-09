Nachdem 85 Prozent der Wähler in Mündersbach dem einzigen Bewerber um das Amt des zukünftigen Ortsbürgermeisters, Ralf Altgeld, am Sonntag die Zustimmung verweigert haben (wir berichteten), ist nach wie vor unklar, wie es in der Gemeinde perspektivisch weitergeht. Zu den möglichen Gründen dieser deutlichen Ablehnung wollte sich niemand äußern.