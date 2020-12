Montabaur

Plötzlich leitet er nicht nur einen privaten Pflegedienst, sondern auch eine kleine Nähstube. Tobias Houy ist Geschäftsführer des ambulanten Pflegedienstes „Forum Pflege“ in Montabaur und kämpft, wie die meisten dieser Branche, vor allem mit dem Nachschub an Schutzmasken. Der Vorrat ist bald aufgebraucht, berichtet der 35-Jährige: „Dennoch gehören Einwegmasken in erster Linie auf die Intensivstationen und Fieber- und Notfallambulanzen.“ Kurzerhand hat er deshalb zwei Näherinnen engagiert, die alles an Baumwollstoff verarbeiten, was ihnen in die Finger kommt.