Westerwaldkreis

Das Auto auf einem der vielen Parkplätze abgestellt, die Maske auf und dann zwischen Absperrwänden in die Sporthalle an der ehemaligen Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg ins Landesimpfzentrum Westerwaldkreis. So könnte es demnächst für Impfwillige aus dem Westerwaldkreis laufen, wenn sie einen Aufruf zur Corona-Schutzimpfung bekommen haben und über die Straße Am Schwimmbad im Impfzentrum in Hachenburg ankommen. Voraussetzung ist dabei erstens, dass sie sich vorher bei einem Callcenter gemeldet und eine Terminbestätigung bekommen haben, und zweitens, dass der Impfstoff angeliefert werden kann.