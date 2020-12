Westerwaldkreis/Hachenburg

In diesem Jahr feiert die Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“, die von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis mbH (wfg) initiiert und mit der Handwerkskammer Koblenz sowie der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald organisiert wird, ihren fünften Geburtstag. Grund genug für die Veranstalter, den Aktionstag, mit dem die Kampagne 2015 ins Leben gerufen wurde, neu aufzurollen. So findet – wenn es die Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie zulassen – am Donnerstag, 2. Juli, im Landschaftsmuseum in Hachenburg die „WesterwaldMEISTERschaft – die Handwerksspiele“ statt.