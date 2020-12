Gackenbach

Im Horbacher Buchfinkenzentrum trafen am Samstagabend Kabarett und Gesang aufeinander. Eine nicht alltägliche Symbiose, doch das, was der MGV Cäcilia Gackenbach und das deutschlandweit preisgekrönteste Musik-Kabarett-Duo Ass-Dur bei diesem Teil der Veranstaltungsreihe „Kabarett & Gesang im Buchfinkenland“ präsentierten, lässt sich in dieser Konstellation nur schwer toppen.