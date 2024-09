Plus Gackenbach Juwelen der Kulturszene: Leipziger Paul Fey bei Gackenbacher Orgelkonzerte Von Hans-Peter Metternich i Beim vierten Konzert in der laufenden Sequenz der Gackenbacher Orgelkonzerte konzertierte am Sonntagnachmittag der 25-jährige Organist Paul Fey aus Leipzig, der bereits als Kind seine Liebe zur Musik entdeckte und heute als freischaffender Musiker tätig ist. Foto: Hans-Peter Metternich Sie gelten als konzertante Juwelen der Kulturszene in der Region und weit darüber hinaus, die Gackenbacher Orgelkonzerte, die seit 15 Jahren die Freunde dieses Genres in die katholische Kirche St. Bartholomäus des Buchfinken-Dorfes locken. Lesezeit: 2 Minuten

Nicht zuletzt deshalb, weil namhafte Organisten rund um den Globus sich so zu sagen die Klinke, oder besser gesagt, die Register, Manuale und Pedale des Orgel-Ensembles der Göckel-Orgel auf der Empore und der Nelson-Orgel im Querschiff der Kirche in die Hand geben. Übrigens, die Göckel-Orgel feiert in diesem Jahr ein ...