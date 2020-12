Jury belohnt berührendes Versprechen eines Hachenburger Künstlers an Pflegesohn

Hachenburg

Als junger Mensch bereiste der in Hachenburg wohnende Komponist und Sänger Thomas Mentsches zwei Jahre lang die USA, lebte dort mit Außenseitern der Gesellschaft zusammen. Auch mit der Rassendiskriminierung wurde er in dieser Zeit erstmals konfrontiert. Die aktuelle Bewegung Black Lives Matter, ausgelöst durch den gewaltsamen Tod von George Floyd, hat den Musiker sehr berührt. Da er zudem Pflegevater eines kleinen Jungen mit afrikanischen Wurzeln ist, wollte Thomas Mentsches ein Zeichen setzen. Zusammen mit seinem Künstlerkollegen Wesson Green aus Münster nahm er den Song „Black lives matter to me“ auf, in dem er „seinem“ Sohn das Versprechen gibt, ihn gegen aufkommenden Rassismus hierzulande zu schützen. Dieser bewegende Song der Formation „Mentsches in Green“ wurde jetzt beim 38. Deutschen Rock & Pop Preis der Deutschen Popstiftung in der Hautkategorie „Deutscher Singer-Songwriter-Preis 2020“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.