Plus Montabaur/Maikop/Ankara Junger Westerwälder frei aus russischer Haft – Kontakt zur Mutter abgerissen Von Katrin Maue-Klaeser i Das Foto aus dem Album von Viktoria Lick zeigt ihren Sohn Kevin mit 17 Jahren. So alt war er, als er vom russischen Inlandsgeheimdienst verhaftet wurde. Jetzt ist er frei – dank des Gefangenenaustauschs in Ankara. Foto: Viktoria Lick Kevin Lick ist frei, raus aus russischer Lagerhaft. Das meldet nicht nur die Deutsche Presseagentur, auch eine Unterstützergruppe des jungen, im Westerwald geborenen Doppelstaatlers jubelt über die Freilassung des 19-Jährigen im Zuge des Gefangenenaustauschs zwischen Russland und mehreren westlichen Staaten. Von Ankara aus habe Kevin mit seiner Mutter telefonieren können, heißt es in der Telegram-Gruppe von Unterstützern. Lesezeit: 4 Minuten

Ende April hatte unsere Zeitung Kontakt zu Kevins Mutter Viktoria Lick aufnehmen können. Zu der Zeit war der in Dernbach geborene und bis zu seinem zwölften Lebensjahr in Montabaur aufgewachsene Junge bereits seit 13 Monaten inhaftiert. „Ich wollte meinen Sohn aus dem Krieg rausholen, aber er bat mich, ihn in ...