Der fürchterliche Krieg in der Ukraine lässt auch die Westerwälder nicht kalt. Dies gilt insbesondere für Menschen, die selbst Verwandte oder Freunde in der Krisenregion haben. Der Vorstand des Fußballvereins Lokomotive Montabaur aus dem Fußballkreis Westerwald-Wied engagiert sich deshalb besonders, um Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland so einfach wie möglich zu machen.