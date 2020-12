Montabaur

Mitten in der Corona-Krise erreicht die Mitarbeiter der Montabaurer Jugendherberge eine weitere Hiobsbotschaft: Ihr Betrieb soll dauerhaft geschlossen bleiben, weil aufwendige Sanierungsarbeiten notwendig sind. Dafür fehle dem Verband der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland das Geld, heißt es in der Begründung. Die Mitarbeiter der Einrichtung in der Westerwälder Kreisstadt sollen dem Vernehmen nach bereits ihre Kündigungen erhalten haben.