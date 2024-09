Plus Hachenburg

Jugendchortag des Bistums Limburg in Hachenburg: Singen für den Frieden in der Welt

i Der Limburger Bischof Georg Bätzing ermutigte die Teilnehmer des Chortags in Hachenburg, ihren Traum von Frieden nicht aufzugeben. Foto: Röder-Moldenhauer

Als am frühen Samstagabend fast 300 Kinder und Jugendliche in der voll besetzten katholischen Kirche in Hachenburg ihre Stimmen zum gemeinsamen Gesang erhoben, wurde manch ein Zuhörer von einem starken Gefühl der Rührung ergriffen. Mit ihren Liedern für den Weltfrieden erzeugten die Jungen und Mädchen einen starken Energiefluss.