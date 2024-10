Plus Dernbach

Jubiläum in Dernbach: Kolpingsfamilie blickt auf 100-jährige Historie zurück

Von Hans-Peter Metternich

i Otti Aßmann und Hermann-Josef Bode von der Kolpingsfamilie Dernbach laden zum Jubiläumsgottesdient in die St. Laurentiuskirche in Dernbach ein. Foto: Hans-Peter Metternich

Die Kolpingsfamilie Dernbach wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Grund genug für die aktuell 18 Kolpingsbrüder und -schwestern, das runde Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Laurentius und einer anschließenden Begegnung im Gemeindezentrum am Sonntag, 27. Oktober, zu feiern.