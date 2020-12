Jubiläum: Hatterter betreiben seit 100 Jahren Sport im Verein

Hattert

Auf genau 100 Jahre sportliches Vereinsleben kann die Gemeinde Hattert in diesen Tagen zurückblicken. 1920 wurde in Oberhattert der Verein „Wilde Rose“ gegründet, fast zeitgleich entstand der Sportverein Niederhattert. 1969 fusionierten der SV Oberhattert und die Rothbachtaler Sportfreunde Nieder-Mittelhattert als Nachfolger der beiden Erstgründungen schließlich zum SSV Hattert, der heute mit seinen rund 525 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen in der Verbandsgemeinde Hachenburg zählt und zudem ein wichtiger Kulturträger für die Gemeinde ist. In diesem Frühjahr sollte eigentlich das Jubiläum groß gefeiert werden – doch auch diesen Plänen hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie Vorsitzender Torsten Birk mitteilt.