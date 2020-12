Wirges

Knapp eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres und nach den Corona-Fällen am Mons-Tabor-Gymnasium sowie am Landesmusikgymnasium in Montabaur gibt es jetzt den ersten Corona-Fall an einer Westerwälder Grundschule: Ein Kind aus der vierten Klasse der Wirgeser Theodor-Heuss-Grundschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Kreisgesundheitsamt am späten Sonntagabend mitgeteilt. Derzeit befinden sich etwa 30 Kinder und Lehrkräfte sicherheitshalber in Quarantäne. Ein erster Test der betroffenen Personen liegt mittlerweile vor.