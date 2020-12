Borod

Heute vor genau einem Jahr erschütterte ein ebenso schockierender wie bis heute rätselhafter Fall Deutschland: In einer Pension in Passau entdeckte ein Zimmermädchen am 11. Mai 2019 drei Leichen (einen Mann und zwei Frauen), in denen Pfeile aus Armbrüsten steckten. Zwei Tage später fand die Polizei im niedersächsischen Wittingen zwei weitere Leichen – beides Frauen. Alle Opfer töteten sich selbst oder wurden auf Verlangen getötet.