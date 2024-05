Plus Westerwald Jahrelanger Einsatz der Bürgerinitiative erfolgreich: Der Westerwälder Nauberg wird Naturschutzgebiet Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Klaus Wilhelm, Sprecher der Bürgerinitiative „Erhaltet den Nauberg“, hat Grund zur Freude: Der bewaldete Höhenrücken zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald mit seinen wertvollen Buchen auf Blockschutthalden wird Naturschutzgebiet. 23 Jahre lang hat der aus Norken stammende Wilhelm mit seinen Mitstreitern dafür gekämpft. Foto: Röder-Moldenhauer Jubelstimmung bei der Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“: Was sich 2022 mit einer einstweiligen Unterschutzstellung angekündigt und seither weiter verfestigt hatte, wird nun endgültig Fakt: Der bewaldete Höhenrücken im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald wird Naturschutzgebiet. Lesezeit: 4 Minuten

Die unterzeichnete Rechtsverordnung dazu soll nach Informationen der BI, von Bündnis 90/Die Grünen im Westerwald und des Vereins Naturschutzinitiative (NI) an diesem Montag im Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz veröffentlicht werden und am 7. Mai in Kraft treten. Damit endet ein 23-jähriger Kampf von Bürgern gegen den von der Basalt AG geplanten Gesteinsabbau im ...