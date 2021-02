Der Adler-Modemarkt in Wirges bleibt mit seinen elf Arbeitsplätzen trotz der Insolvenz der Textil-Einzelhandelskette erhalten. Die durch den Corona-Lockdown wirtschaftlich in Schieflage geratene Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg will alle 142 Filialen in Deutschland aufrechterhalten, auch den Standort im Westerwald. „Der Modemarkt in Wirges ist und bleibt mit elf Mitarbeitern ein wichtiger Standort für Adler“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Zeitung.