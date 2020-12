Bad Marienberg

Ein Konzert inmitten der zweiten Corona-Welle, ist das überhaupt möglich? Die Antwort ist ganz klar: ja. Unter strengsten Abstands- und Hygieneregeln begeisterte das Duo „Tenöre4you“ am Donnerstagabend eine begrenzte Anzahl von rund 30 Zuhörern in der Stadthalle in Bad Marienberg. Mit Liedern aus dem Bereich der Popklassik, ausgeführt in italienischem Gesangsstil, versuchten Toni Di Napoli und Pietro Pato dem recht kleinen Publikum wenigstens einen Abend abseits der Pandemie zu schenken.