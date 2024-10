Plus Westerwald

Ist Jakobskreuzkraut schon bei Berührung giftig? Wäller Biologen halten das für unwahrscheinlich

i Senecio jacobaea, wie Jakobsgreiskraut im Lateinischen genannt wird, ist derzeit im verblühten Zustand zu finden. Über die flugfähigen Samen verbreitet es sich wie zum Beispiel auch der Löwenzahn. Die giftigen Alkaloide sind in der gesamten Pflanze zu finden. Foto: Katrin Maue-Klaeser

Derzeit steht es noch verblüht auf mancher Wiese, auch an vielen noch ungemähten Straßenrändern. An Giftigkeit hat es dadurch nicht verloren: Das Jakobskreuzkraut ist nicht nur für Landwirte und Naturschützer ein Thema. Meldungen, dass die enthaltenen Alkaloide bei Berührung in die Haut eindringen, verängstigen vor allem Eltern und Kinder. Eine Suche nach Fakten.