Irmtraut lockt mit Natur und Gnocchi: 250 Teilnehmer bei kulinarischer Wanderung

Bei bestem Sommerwetter fand in Irmtraut am Samstag eine rundum gelungene kulinarische Wanderung statt. Wie die Veranstalter berichten, kamen die ersten Gäste aus dem Siegerland und waren bereits um 10.30 Uhr vor Ort. Bei einer Tasse Kaffee und netten Gesprächen konnte die Wartezeit bis zum offiziellen Startbeginn um 11.30 Uhr gut überbrückt werden.

Erfreulicherweise, so sagen die Organisatoren der kulinarischen Wanderung, hätten sich mehr als 250 Wandersleute gut gelaunt an der Carl-Lefknecht-Halle eingefunden. Sie konnten sich, gut versorgt mit spendiertem Traubenzucker und Müsliriegeln für den extra Energiekick, auf die Strecke begeben. Dabei zeigte der Zehn-Kilometer-Rundweg die verschiedenen Facetten der eindrucksvollen Westerwälder Landschaft und bot viel Abwechslung an den drei Verpflegungsstationen. An der ersten Raststation sorgten Johannes Giebeler und Lukas Hans mit ihrem Team für frisch zubereitete Gnocchi. Schon der Duft des in Butter geschwenkten Salbeis machte Lust auf mehr.

Original Wäller Lümmel auf dem Grill

Auch für kühle Erfrischungen war gesorgt, bevor es durch den schattigen Wald zur nächsten Station ging, an der Jörg Schäfer und Frank Bornwasser mit Patrick Fröhlich den original Westerwälder Lümmel grillten. Diese hausgemachte herzhafte Bratwurst ist seit Anbeginn der Wanderung bei Groß und Klein ausgesprochen beliebt.

Der Rundwanderweg führte mitten durch die schöne Westerwälder Landschaft. Bei den sommerlichen Temperaturen war jeder gut beraten, gut gerüstet – mit Stöcken und Hut oder Kappe – zu starten. Foto: Röder-Moldenhauer

Ausklang mit Musikverein Langendernbach

An Station drei bereiteten Manuela Bornwasser, Simone Heier, Klaus Dickel und Christoph Meuser eine leckere Bruschetta mit einem kühlen Wein vom Weingut Fauth aus Rheinhessen zu. Ice-Packs sorgten dafür, dass die Weinflaschen schön kühl blieben. So machte das Verweilen an der gemütlichen Station doppelt so viel Spaß.

Gut gelaunt kamen die zahlreichen Wanderer, unter denen sich auch einige Familien mit Kinder- und Bollerwagen sowie Hunden befanden, an den Ausgangspunkt zurück. Bei Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken wurden nette Gespräche geführt und den Klängen des Musikvereins Langendernbach gelauscht. Als das Westerwaldlied gespielt wurde, stimmten Jung und Alt textsicher ein und sangen kräftig mit. Der Applaus der Besucher war den Musikern sicher. Alle waren sich einig: Es war ein rundum gelungener Tag mit fröhlicher Stimmung und bestens organisiert.