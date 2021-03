Westerwaldkreis

Inzidenzwert lag im Westerwaldkreis bei 47,1 – ein 60-Jähriger Mann verstorben

Das Gesundheitsamt berichtet, dass bereits am Montag ein 60-jähriger Mann aus der VG Wallmerod an den Folgen von Corona verstorben ist. Gemeldet wurden am Dienstag kreisweit 157 aktive Fälle. Der Inzidenzwert lag laut Landesgesundheitsministeriums im Westerwaldkreis bei 47,1. Mögliche Mutationsfälle sind insgesamt 117 registriert worden, davon sollen 60 noch aktiv sein.