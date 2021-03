In der Grundschule Nentershausen befinden sich 33 Personen, in der Kita Görgeshausen 30 Personen und an der IGS Selters 49 Personen in Quarantäne. Jeweils ein positiver Corona-Fall ist in der Kita St. Elisabeth Höhn sowie am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg festgestellt worden. Die jeweiligen Ermittlungen laufen. skw