Inzidenz liegt bei 28,7: Corona-Lage bleibt stabil

Die Corona-Situation im Westerwaldkreis bleibt weiterhin stabil auf einem relativ niedrigen Niveau. So lag die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Montag bei 138. Die Zahl der Neuerkrankungen bezifferte das Kreisgesundheitsamt mit 10.

Die Zahl der aktiven Mutationsfälle betrug nach Angaben der Behörde 118. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreichte am Montag den Wert 28,7. Damit lag die Inzidenz den vierten Werktag in Folge unter dem Wert von 30. Zugleich gibt es eine traurige Nachricht zu vermelden: Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist ein an Corona erkrankter 73-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg gestorben. Damit liegt die Zahl der virusbedingten Todesfälle im Westerwaldkreis inzwischen bei 153.