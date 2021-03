Inzidenz ist weiter recht niedrig – Kreis baut weitere zwei Impfstraßen

Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, so war die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Westerwaldkreis mit einem Wert von 41,1 am Dienstag vergleichsweise niedrig. Nach Angaben des Gesundheitsamtes lag die Zahl der aktiven Corona-Fälle bei 172. Bislang sind kreisweit 4525 Menschen an Corona erkrankt, die Zahl der Mutationsfälle liegt bei 74.

Derweil gelten im Kreis Altenkirchen ab Donnerstag verschärfte Corona-Regeln – unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Der Inzidenzwert lag hier bei 107,1.

Derweil werden am Landesimpfzentrum in Hachenburg demnächst zwei weitere Impfstraßen eingerichtet. Das gab Kreisbeigeordnete Gabi Wieland jetzt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit bekannt. Denn die Zahl der Impfdosen, die den Westerwäldern zur Verfügung gestellt werden, steige deutlich an. Mittlerweile sei nicht nur der 10 000. Wäller geimpft, sondern auch in allen Senioreneinrichtungen geimpft worden, so Wieland.

Erfeulicherweise sei die Impfbereitschaft auch deutlich höher, als ursprünglich angenommen. Und auch beim weniger akzeptierten Impfstoff von Astrazeneca halte sich die Zahl der Impfabsagen in Grenzen, berichtete die Beigeordnete. Die Impfung jüngerer Menschen sei aber generell nicht so einfach wie die der Senioren.

Beim Gesundheitsamt hat man festgestellt, dass die Impfung der Menschen, die über 80 Jahre alt sind, tatsächlich dazu führt, dass es in diesem Personenkreis weniger Corona-Infektionen gibt. Mittlerweile liege das Durchschnittsalter der Infizierten bei 32 Jahren. Die meisten Infektionen erfolgen offenbar im Familien- und Arbeitsplatzbereich.

Und auch wenn sich die Inzidenz jüngst bei etwa 50 einpendele, sei die Situation im Gesundheitsamt noch sehr angespannt, berichtete die Kreisbeigeordnete den Ausschussmitgliedern. Denn erstens sinke die Inzidenz im Moment nicht weiter, und zweitens zeige die Entwicklung in einigen Nachbarkreisen, wie schnell die Entwicklung auch wieder in die andere Richtung führen kann. kür/mm