Inzidenz im Westerwaldkreis weiter vergleichsweise hoch – Amt stellt Attest aus

Der Westerwaldkreis stellt Bescheinigungen für Covid 19-Genesene aus. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag mitgeteilt. Die Behörde wird in der kommenden Woche unaufgefordert an alle Personen, deren Covid 19-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt, eine Bescheinigung über die überstandene Erkrankung ausstellen und per Post zustellen.