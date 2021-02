Inzidenz im Kreis sinkt auf 50: Westerwald ist nicht mehr im roten Bereich

Erstmals seit Ende Oktober ist der Westerwaldkreis kein Corona-Risikogebiet mehr. Auf der entsprechenden Karte des Landes war die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit dem Wert 50 angegeben, was eine Änderung der Warnstufe nach sich zog. Im Westerwaldkreis gilt nun die Gefahrenstufe (orange) – und nicht mehr die Alarmstufe (rot).

Ob der Trend weiter nach unten geht, werden die nächsten Tage zeigen. Gestern jedenfalls vermeldete das Gesundheitsamt 135 aktive Infektionsfälle und damit 16 weniger als am Montag. Die meisten Neuinfektionen entfielen zuletzt auf die Verbandsgemeinde Selters. Dort gibt es aktuell 26 aktive Fälle. Am wenigsten Infizierte gibt es derzeit in den Verbandsgemeinden Wallmerod und Höhr-Grenzhausen (jeweils drei aktive Fälle). Nicht zuletzt meldete das Gesundheitsamt, dass ab heute wieder Erstimpfungen in Hachenburg stattfinden.