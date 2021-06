Inzidenz im Kreis nun unter 30: Corona-Fallzahlen im Westerwald gehen zurück

Die Corona-Fallzahlen im Westerwaldkreis sind vor dem Wochenende weiter gesunken. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitagnachmittag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet. Laut Gesundheitsamt gab es am Freitagmorgen noch 134 aktive Fälle. Am Feiertag kamen aber lediglich zwei neue nachgewiesene Infektionen hinzu.

Gute Nachrichten gibt es auch vom Impfen: Inzwischen haben etwa 40 Prozent der Westerwälder ihre erste Impfdosis erhalten. Etwa 20 Prozent der Einwohner sind bereits zweimal und damit vollständig geimpft. In den vergangenen Tagen erhielten zudem etliche Menschen ihre Einladung für ihren ersten Termin im Landesimpfzentrum in Hachenburg im Laufe des Monats Juni.

Während kreisweit bereits viele Lockerungen in Kraft getreten sind, rückt auch der Präsenzunterricht in voller Klassenstärke näher. An der Grundschule in Welschneudorf wollten Lehrerkollegium und Elternschaft angesichts dieser Aussicht das regelmäßige Testen nach Hause verlegen. Diesem Vorhaben erteilte die Schulaufsichtsbehörde ADD jedoch eine Absage. tf