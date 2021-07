Westerwaldkreis

Inzidenz im kreis liegt weiterhin bei 7,4 – Mehr als 100.000 Wäller sind geimpft

Noch ist die regionale Inzidenz der Wert, an dem sich Regeln und Lockerungen in der Corona-Pandemie orientieren. Im Westerwaldkreis ist die Infektionsrate für sieben Tage stabil, sie liegt am Freitag wiederum bei 7,4, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt. Den Informationen des Kreisgesundheitsamts ist zu entnehmen, dass seit Mittwoch sechs Neubefunde gemeldet wurden. Die Zahl der aktiven Fälle liegt am Freitag damit bei 28.