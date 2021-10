Wenn es nach den Wünschen des Investors geht, dann wird das Fashion-Outletcenter (FOC) am Montabaurer ICE-Bahnhof in den nächsten Jahren seine Verkaufsfläche verdoppeln. Entsprechende Pläne stellte der Bruder von Internetunternehmer Ralph Dommermuth (United Internet), Rainer Dommermuth, in dieser Woche erstmals der Öffentlichkeit vor.