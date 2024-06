Plus Mogendorf

Investitionen in Mogendorf: Im Inneren strahlt die Friedhofshalle wie neu

i Im Inneren strahlt die Friedhofshalle wie neu Foto: Maja Wagener

„2019 hatte ich den ersten Termin wegen des Gehwegs am Friedhof“, berichtet Nicole Hampel und sieht von der Friedhofshalle in Mogendorf auf den Bauzaun, der dort steht. Die Ortsbürgermeisterin, die nach zehn Jahren im Ehrenamt nicht mehr kandidiert, hat mit ihrem Gemeinderat einiges bewegt in den vergangenen Jahren – trotz verschiedener Widrigkeiten.