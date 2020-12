Westerwald

Angesichts schon stark gefallener und vermutlich weiter fallender Zinsen geht die Westerwaldbank neue Wege, um vor allem auch im Sinne ihrer gut 89.000 Genossenschaftsmitglieder weiter erfolgreich arbeiten zu können. Vertrieblich wird sich die Bank in der Zukunft noch stärker als bisher im Bereich der gewerblichen Immobilien aufstellen, kündigte Vorstandsmitglied Markus Kurtseifer bei der Bilanzpressekonferenz in Hachenburg an und erklärte, dass man in diesem Geschäftsfeld wesentliche Potenziale sieht, als Partner sowohl für vermögende Privatkunden, aber auch zur Unterstützung von regionalen Immobilienentwicklern tätig zu werden.