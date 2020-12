Nentershausen/Montabaur

Die Verbandsgemeinde Montabaur will weiter fleißig in ihre freiwilligen Feuerwehren investieren. Das wurde jüngst auf der Sitzung des Ausschusses für Brandschutz und technische Hilfe deutlich, der wegen der Corona-Auflagen in der Freiherr-vom-Stein-Halle in Nentershausen tagte. Vor allen Dingen die Feuerwehrgerätehäuser standen im Mittelpunkt der Beratungen. Wir geben einen Überblick.