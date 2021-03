Interview: Wie die Wäller Initiative gegen Gewalt auch Missbrauch an Schulen bekämpft

Der Kampf ist hart und oft gegen Widerstände. Und die Realitäten sind grausam. Schonungslos und mit unerbittlicher Härte geht der Siershahner Johannes Heibel mit dem Verein Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gegen die Täter vor, viele skandalöse Fälle machte er öffentlich, wie etwa den Fall des früheren Ransbach-Baumbacher Pfarrers W. Seine Arbeit bringt ans Tageslicht: Nicht nur in der Kirche gibt es Missbrauch, auch in staatlichen Schulen ist das Thema brisant und bedarf der Aufklärung. Wir haben mit dem Vereinsvorsitzenden über sein Engagement gesprochen.