Interview mit Caritasspitze: Was ist uns als Gesellschaft die Pflege wert?

Die Caritas stand zuletzt bundesweit in der Kritik. Auslöser war die Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas, den Antrag auf einen allgemein-verbindlichen Tarif Altenpflege abzulehnen (siehe auch Hintergrund). Der Caritas wurde daraufhin von vielen Seiten die Nächstenliebe abgesprochen. Dem Wohlfahrtsverband wurde der Vorwurf gemacht, die Pflegekräfte seien der Caritas nicht wichtig. Und dies ausgerechnet in der Pandemie, in der Pflegekräfte so viel leisten. Auch beim hiesigen Caritasverband sieht man sich mit der bundesweiten Kritik an der Caritas konfrontiert und äußert sich jetzt dazu.