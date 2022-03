Schon vor Beginn des Kriegs in der Ukraine war klar, dass es in Montabaur erneut keinen herkömmlichen Veilchendienstagszug geben wird. Die Corona-Lage macht den Narren zum zweiten Mal in Folge einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem müssen die Fastnachtsfans in diesem Jahr nicht komplett auf den bunten Lindwurm verzichten. Ein fastnachtsverrücktes Ehepaar hat kurzerhand eine corona-konforme Alternative auf die Beine gestellt.